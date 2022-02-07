Шольц заявив про готовність Німеччини зробити "всі необхідні кроки" в разі вторгнення РФ до України

Шольц заявив про готовність Німеччини зробити "всі необхідні кроки" в разі вторгнення РФ до України

Віповідну заяву канцлер ФРН зробив у відповідь на запитання про можливість призупинення "Північного потоку-2".

Німеччина разом з іншими союзниками зробить "всі необхідні кроки" в разі нового вторгнення російських військ до України.

Віповідну заяву канцлер ФРН Олаф Шольц зробив у відповідь на запитання The Washington Post про те, чи розглядає Берлін можливість призупинення запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

За його словами, Німеччина має "дуже чітку угоду" з урядом США про транзит газу та енергетичний суверенітет у Європі.

"Ми також домовилися, що підтримуватимемо Україну, що ми інтенсивно боротимемося за транзит газу через Україну і що ми будемо дуже сильні, якщо цей транзит газу опиниться під загрозою", - підкреслив німецький канцлер.

Цілком зрозуміло, продовжив Шольц, що в цій ситуації "всі варіанти на столі". "Зрозумійте, я не вдаватимуся до подробиць, але наша відповідь буде єдиною і рішучою", - наголосив політик, додавши, що втручання у справи України "було б надто високою ціною" для Кремля.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц прибуде до Києва 14 лютого з офіційним візитом.

Тим часом верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив про намір Європейського Союзу та США зміцнити енергетичну безпеку України.

Посол Мельник пояснив небажання Німеччини постачати зброю Україні

Читайте також: