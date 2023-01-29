Шольц заявив про намір надалі проводити прямі переговори з Путіним

За його словами, диктатор РФ повинен вивести війська з України.

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив про намір проводити переговори з російським президентом-диктатором Володимиром Путіним. За його словами, Берлін буде продовжувати зусилля щодо припинення війни агресорки РФ проти України.

Про це повідомляє німецьке видання Welt.

Канлер зауважив, що тримає канал для переговорів із Кремлем відкритим. За словами Шольца, х оч телефонні розмови з Путіним "не були неввічливими за тоном", він знову і знову давав зрозуміти, що хоче "приєднати частини сусідньої країни силою".

"Я також знову розмовлятиму телефоном з Путіним, тому що необхідно розмовляти один з одним. Путін має вивести війська з України і покласти край цій жахливій, безглуздій війні", - наголосив німецький політик.

Шольц вважає, поки Росія продовжує війну з агресією, що не послаблюється, ситуація не зміниться.

Разом з тим на сайті німецького уряду з'явилося інтерв'ю канцлера. Зокрема, він наглосив, що країна більше не співпрацює із Росією. Мовляв, Берліну вдалося швидко адаптуватися. Так, країна вже не залежить від російського газу, нафти та вугілля. Щобільше - Німеччина змогла трансформувати енергетику протягом кількох місяців.

"24 лютого 2022 року ми зіткнулися зі зміною епох. Німеччина швидко адаптувалася до цієї нової реальності. Реальності, де ми вже не співпрацюємо з Росією", - сказав Шольц.

Нагадаємо, раніше французький президент Еммануель Макрон такж заявив про бажання "говорити з Росією". За його словами, має намір робити це, незважаючи на критику, що лунає на його адресу через діалог з російським диктатором Володимиром Путіним.

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