Шольц заявив, що голод більше не має бути зброєю: "Ми не приймаємо цинічну війну Росії"

Політик порівняв сучасне створення Росією штучного голоду у світі зі сталінським Голодомором в Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що після Голодомору в Україні голод більше ніколи не повинен використовуватися як зброя, тож світ не терпітиме те, що влаштовує Росія, яка провокує найгіршу глобальну продовольчу кризу.

Про це заявив німецький канцлер сказав у відеозверненні до ініціативи "Зерно з України" з нагоди 90-х роковин Голодомору, повідомляє "Укрінформ".

Так, Шольц зазначив, що навмисно спровокований Йосипом Сталіним "великий голод" убив понад 3,3 млн українських жінок, чоловіків і дітей. Політик пригадав, що тоді в українців конфісковували зерно та продовольства і примусово депортували людей.

"Сьогодні ми єдині в тому, що голод більше ніколи не повинен використовуватися як зброя. Ось чому ми не можемо терпіти те, що ми спостерігаємо: найгіршу глобальну продовольчу кризу за останні роки з жахливими наслідками для мільйонів людей – від Афганістану до Мадагаскару, від Сахелю до Африканського Рогу", – заявив канцлер ФРН.

Він наголосив, що світові відомо – націлившись на сільськогосподарську інфраструктуру в Україні та блокуючи порти протягом місяців, РФ погіршила цю ситуацію.

"Ми сьогодні тут, щоб надіслати чіткий месседж: ми не приймаємо цинічну війну Росії. Тому ми із задоволенням беремо участь в ініціативі "Зерно з України". Тому ми продовжуємо доставляти продовольчу допомогу найбільш постраждалим", – сказав Шольц.

Він також привітав успішні зусилля ООН щодо розширення Чорноморської зернової ініціативи. За словами канцлера, світ дуже уважно стежить, чи виконує свої зобов'язання Росія.

"Сьогодні ми знову посилюємо підтримку: зараз прямує корабель Всесвітньої продовольчої програми, який спонсорує Німеччина, щоб доставити українське зерно до Ефіопії", – повідомив очільник німецького уряду.

Він повідомив, що Німеччина надасть додаткові 10 млн євро для подальших постчань зерна з України в координації зі Всесвітньою продовольчою програмою.

"Ви можете розраховувати на нашу підтримку! Кожен корабель, який плаває в рамках цієї ініціативи, не просто перевозить зерно. Він несе надію для голодних у світі. І це несе важливий меседж: повідомлення про те, що ми єдині, що ми подолаємо цю війну і що наша спільна людяність переможе", – заявив Шольц.

Зауважимо, ініціатива "Зерно з України" присвячена політично важливому питанню глобальної продовольчої безпеки та має на меті започаткувати пожертвування українського зерна через Чорноморський коридор до країн, що розвиваються.

Нагадаємо, за даними німецьких ЗМІ, депутати федеральних зборів Німеччини готові визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом української нації. Текст документу вже погоджено відповідними органами та виставлено на голосування 30 листопада. Напередодні це зробили парламенти Румунії, Молдови та Ірландії.

Додамо, напередодні Шольц заявив, що бомбовий терор Росії проти цивільної інфраструктури України повинен припинитися і Москва повинна завершити війну "негайно".

Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів

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