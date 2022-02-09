Шольц заявив, що Москва зрозуміла послання про санкції в разі вторгнення до України

Канцлер Німеччини зазначив, що ситуація все одно напружена.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив – Москва розуміє, що Захід єдиний у своїй рішучості запровадити жорсткі санкції, якщо РФ вторгнеться до України.
Про це Шольц заявив на пресконференції після переговорів з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен в середу, 9 лютого, повідомляє Reuters.
"Поки що рано говорити, що проблеми вирішені. Вони настільки серйозні і залишаться ще певний час, тому заслуговують на нашу увагу", – сказав німецький канцлер.
Він додав, що ЄС, США і НАТО діяли узгоджено щодо потенційних санкцій, які дуже добре готувалися.
Нагадаємо, раніше лідер меншості у сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що Шольц запевнив сенаторів – газопровід "Північний потік-2" не буде запущено, якщо станеться напад Росії на Україну.
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