Шольц заявив, що Німеччина допомагає Україні більше, ніж "майже будь-хто інший"

Шольц заявив, що Німеччина допомагає Україні більше, ніж "майже будь-хто інший"

Шольц заявив, що країни мають продовжувати діалог, однак його розкритикували.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина допомагає Україні більше, ніж "майже будь-хто інший". За його словами, країна є одним із головних прихильників України у військовому відношенні.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Німеччина є одним з головних прихильників України у військовому відношенні, і, ймовірно, тільки Сполучені Штати надають більшу підтримку, ніж ми", - сказав Шольц на пресконференції разом з лідерами Литви, Латвії та Естонії.

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Він додав, що Берлін надсилає Збройним силам України найсучасніші артилерійські системи й навчає українців їх використовувати.

"Ми повинні продовжувати наш діалог і далі говорити одне з одним", - заявив Шольц, але його розкритикували колеги з країн Балтії.

"Ми вважаємо, що неможливо розмовляти з державою, яка намагається перекроїти карту у ХХІ столітті", - сказав президент Литви Ґітанас Науседа.

Нагадаємо, колишня німецька канцлерка Анґела Меркель порушила мовчання і майже півтори години говорила про Україну. Меркель переконана, що діяла правильно, коли дізналась про майбутній напад Путіна.

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