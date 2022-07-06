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Шольц заявив, що Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки, і це обговорюють з іншими державами

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Шольц заявив, що Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки, і це обговорюють з іншими державами

Фото: Associated Press

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив 6 липня, що його держава готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки. Зараз відповідні деталі обговорюються з іншими країнами.

За даними ЗМІ, гарантії безпеки для України не можуть бути тими, що відповідають статті 5 договору НАТО.

Про це пише Süddeutsche Zeitung.

"Канцлер Олаф Шольц знову пообіцяв надати Україні довгострокові гарантії безпеки – але не в сенсі автоматичної військової допомоги у разі нападу. Як конкретно можуть виглядати такі гарантії, зараз обговорюється з іншими державами та Україною. Зрозуміло, однак, що вони не можуть бути тими, що відповідають статті 5 договору НАТО. Скоріше, вони повинні бути "пристосовані до конкретної ситуації", ­– йдеться у повідомленні видання.

Водночас Шольц не описав конкретику, а лише пояснив, що завжди можна застосувати "високоефективні санкції", запроваджені проти Росії Євросоюзом, США та іншими західними країнами після вторгнення доУкраїни.

Нагадаємо, в Україні сформували спеціальну Групу з питань міжнародних безпекових гарантій для держави. Групу очолив ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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