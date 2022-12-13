Шольц заявив, що Німеччина повернеться до економічної співпраці з Росією після завершення війни

Шольц вважає, що росіяни мають право на майбутнє після завершення війни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна готова повернутись до економічної співпраці з Росією після завершення війни в Україні.

Про це він заявив під час святкування 70-річчя Комітету східноєвропейських економічних відносин, повідомляє видання Spiegel.

Німецький канцлер зазначив, що Росія залишатиметься найбільшою країною у Європі навіть після закінчення війни, тому треба підготуватись до того часу.

"Однак Росія, яка закінчить війну, і громадяни РФ, які прагнуть іншого майбутнього для себе, також потребують можливості знову почати економічне співробітництво в інший час", - вважає Канцлер.

Шольц заявив, шо російський диктатор Путін своєю війною нищить не тільки інфраструктуру та українські міста, але й безліч людських життів, тому він руйнує майбутнє Росії.

Нагадаємо, раніше політолог Володимир Фесенко пояснив, навіщо російський диктатор Володимир Путін заговорив про затяжну війну в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що російський диктатор Володимир Путін намагається перекладати відповідальність на інших, щоб не говорити особисто про поразки.

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