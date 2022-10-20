Шольц заявив, що Путіну не вдався газовий шантаж: "І тут він помилився"

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що ставка кремлівського диктатора Володимира Путіна на газовий шантаж не спрацювала. Німеччині вдалося позбутися залежності від російських енергоносіїв.

Про це він сказав під час виступу в Бундестагу, повідомляє Die Welt.

"Ми звільнилися від залежності та добре підготувалися до майбутньої зими. Ми вживаємо необхідних заходів і не даємо себе залякати", - сказав канцлер, подякувавши громадянам за економію енергії.

За його словами, нинішня Росія за президентства диктатора "більше не є надійним торговельним партнером".

"Путін сподівався шантажувати нас відключенням газу. Але і тут він помилився... Разом ми переживемо зиму", - сказав Шольц.

Канлер повідомив, що країна вже отримує газ Франції та готуються до запуску перші термінали зрідженого палива. Крім того, Німеччина тимасово буде повертатися до вугілля та експлуатації АЕС. За його словами, Берлін буде підтримувати стриманий підхід до обмеження цін на газ.

Шольц також наголосив на тому, що Євросоюз має тісно координувати свої дії з іншими великими споживачами газу, такими як Японія та Корея, "щоб ми не конкурували між собою".

Росія на політичній мапі світу

Парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію країною-терористкою. Після цього п арламент Естонії визнав керівний режим в РФ терористичним.

Тим часом в Кремлів скаржаться на утиски росіян за кордоном. Саме тому, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, Москва не бачить сенсу зберігати дипломатичну присутність на Заході.

Разом з тим Путін планує відвідати саміт "Великої двадцятки" на Балі. Колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний вважає: робить це диктатор для того, аби показати власну "значущість" всередині Росії.

До слова, військовий експерт Петро Черник вважає, що колективний Захід вирішив прибрати агресорку Росію з великої світової шахівниці, але поки не бачить її розвалу.

Читайте також: