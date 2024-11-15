Шольц збирається поговорити з лідером Китаю про війну в Україні

Канцлер Німеччини збирається обговорити війну в Україні з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном під час майбутнього саміту G20 в Бразилії наступного тижня і обговорить війну РФ проти України.
Про це повідомляє dpa з посиланням на джерела в німецькому уряді.
За словами співрозмовників агентства, переговори Шольца і СІ у вівторок, 19 листопада, будуть зосереджені на питаннях економіки та політики безпеки.
Однак також однією з тем перемовин вони вказали російське вторгнення в Україну та участь північнокорейських військ у бойових діях.
Зазначимо, що Шольц востаннє зустрічався з Сі в квітні під час поїздки до Китаю.
Очікується, що під час саміту G20 Шольц також проведе двосторонні переговори з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, а також з президентами Південної Африки, В'єтнаму та Сінгапуру.
Нагадаємо, у п'ятницю, 15 листопада, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив по телефону з російським диктатором Володимиром Путіним. Інформацію про це підтвердив речник федерального уряду Штеффен Хебештрайт.
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