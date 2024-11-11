Шольц знову заявив, що хоче говорити з Путіним: деталі

Політик каже, що розмова може відбутися "незабаром".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що хоче здійснити переговори з президентом-диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє німецька телевізійна служба новин Tagesschau.

За словами німецького канцлера, він вирішив поговорити з Путіним "в потрібний час". Втім, наголошує Шольц, діалог з кремлівським "фюрером" вимагає багатьох контактів і переговорів з іншими людьми. Про кого йдеться, він не уточнив.

"Але я відповідальний політик, я не робитиму цього наодинці", - додав Шольц.

Окрім того, очільник уряду ФНР наголосив, що обов'язково це питання треба обговорити з Україною. На уточнення, коли настане цей час для переговорів з Путіним, канцлер відповів: "Незабаром".

Нагадаємо, The Telegraph повідомило, що Британія та Франція намагатимуться перешкодити обраному президенту США Дональду Трампу скоротити підтримку України.

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