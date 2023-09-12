Шольц зробив заяву про мирне вирішення війни та закликав до терпіння

Німецький канцлер Олаф Шольц розвіяв надії на швидке мирне вирішення війни в Україні. Він закликає до терпіння та відстоює постачання озброєння для ЗСУ.

Про це канцлер заявив на міжнародній мирній зустрічі католицької громади Святого Егідія в Берліні, повідомляє Finanzen.net.Олаф

За словами Шольца, у нинішніх зусиллях з досягнення миру необхідно "остерігатися псевдорішень, які мають мир лише в назві".

"Мир без свободи називається гнобленням. А мир без справедливості називається диктатом", - наголосив він.

Шольц зауважує, що Берлін цілком стоїть на стороні миру, який поважає територіальну цілісність і незалежність України. Мирне рішення коштує "зусиль і часу", додає він.

"Це нелегко – також з огляду на різне сприйняття російської війни у світі. Це вимагає зусиль і часу – часу, якого у нас фактично немає. Адже Росія продовжує бомбити, катувати і вбивати в Україні. Але яким би нагальним не був час, Папа Франциск має рацію, що праця заради миру – це праця терпеливих майстрів, а праця заради миру вимагає терпіння", - заявив Шольц.

Німецький політик наголошує, що Берлін буде підтримувати Україну, аби вона могла захистити себе від агресії Кремля та зберегти свою територіальну цілісність. Саме тому Шольц став на захист постачання німецької зброї до України.

"Це рішення далося нам нелегко, і ми не робимо його легким для себе. Саме тому, що ми знаємо ефективність зброї, яку ми постачаємо, ми тісно координуємо наші дії і завжди дуже ретельно вивчаємо, що є необхідним у поточній ситуації і хто за що відповідає", - сказав канцлер.

Нагадаємо, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус розповів, якщо США нададуть Україні ATACMS, чи передасть Німеччина Taurus.

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