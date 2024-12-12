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Шольц зробив заяву про нові переговори з Путіним

Шольц зробив заяву про нові переговори з Путіним

Олаф Шольц. / Фото: Associated Press

Телефонний дзвінок Путіну був необхідний, наголосив канцлер.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий до подальших переговорів з президентом-диктатором РФ Володимиром Путіним, незважаючи на невдалий дзвінок 15 листопада.

Про це йдеться у заяві німецького політика. 

"Це було неприємно. Тому що він просто переказав усі свої формули", - сказав він.

Шольц наголосив на тому, що телефонний дзвінок "фюреру" Путіну був необхідний. Зокрема, каже канцлер, дзвінок диктатору дав зрозуміти: він не може сподіватися, що підтримка Німеччиною атакованої України ослабне, і "що він також повинен вивести війська, щоб можна було створити основу для розвитку миру".

"Це потрібно зробити, і я зроблю це знову. Але не варто мати з цього приводу ілюзій", - зазначив Шольц.

Як повідомлялося, Олаф Шольц оголосив "зимову" допомогу Україні. Також він закликав німецькі компанії збільшити свої інвестиції в український бізнес.

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