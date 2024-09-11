Шольц зробив заяву про "справедливий мир" і згадав при цьому Росію

Німеччина продовжить підтримувати Україну в її боротьбі з агресором.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягає на тому, аби мирний саміт щодо України відбувся за участі Росії.

Про це політик заявив, виступаючи у Бундестазі, повідомляє агентство DPA.

За словами Шольца, настав час, "коли ми повинні озвучити наявні варіанти". Тому, переконаний він, потрібна ще одна мирна конференція

"Росія повинна мати місце за столом переговорів. Це завдання, яке ми повинні вирішити зараз, озвучити те, що можливо", – сказав канцлер.

Німецький політик також зауважив, що "буде зроблено все можливе, щоб можливості досягнення миру – справедливого миру, який не є продиктованим, не є капітуляцією, який поважає цілісність і суверенітет України як окупованої країни – щоб такий мир завжди розглядався".

Він наголошує, що деякі німецькі виборці виступають проти надання військової допомоги Україні і підтримували партії, які агітували проти цієї підтримки. Втім, заявив Шольц, правильно – "підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

Нагадаємо, Китай зробив заяву про війну в Україні та швидке припинення бойових дій.Так, Пекін налаштований надалі просувати своє бачення шляхів завершення війни.

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