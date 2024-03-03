"Шольцу пора розлучитися з наївністю": німецькі політики відреагували на скандал із прослуховуванням

Відмова канцлера Німеччини Олафа Шольца схвалити постачання ракет Україні викликала критику з боку німецьких політиків на тлі шпигунського скандалу, що розгорівся в Бундесвері.

Експертка з оборони від партії ВДП Марія-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що Олафу Шольцу настав час розлучитися з наївністю і дозволити постачання Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це пише видання Deutsche Welle.

Після скандалу, що розгорівся, навколо прослуховування розмови офіцерів Бундесверу про можливі наслідки постачання Україні далекобійних ракет Taurus пані Штрак-Циммерман закликала Службу військової контррозвідки до якнайшвидшого розслідування того, що сталося.

"Намір, в результаті якого запис прослуховування був оприлюднений саме зараз, очевидний: Росія бажає будь-яким способом запобігти постачанню ракет Taurus Україні", — заявила політикиня в інтерв'ю журналістам.

Штрак-Циммерман додала, що після відмови Шольца схвалити постачання крилатих ракет, його аргументи спростували експерти протягом 24 годин.

"Шольца, очевидно, намагаються відлякати від рішення все ж таки дати зелене світло на постачання, оскільки Росія боїться Taurus, знаючи, наскільки вони ефективні", — припустила пані політик.

Вона наголосила, що Taurus, безумовно, повинні бути поставлені.

"Я сподіваюся, що федеральному канцлеру та його радникам тепер ясно, що нарешті пора розлучитися зі своєю наївністю. Росія і так вже давно вважає Німеччину ворогом", — заявила Штрак-Циммерман.

Голова земельної групи ХСС у Бундестазі Александер Добріндт також розкритикував Шольца та закликав його дати роз'яснення.

"Повідомлення про прослуховування вражають з двох причин: з одного боку, росіяни, очевидно, прослуховують переговори, що стосуються безпеки, а з іншого – федеральний канцлер, можливо, обґрунтовує свою відмову від постачання Taurus хибними аргументами. У такій ситуації не можна виключати створення слідчої комісії", — заявив він в інтерв'ю виданню Der Spiegel.

Нагадаємо, 1 березня російська пропагандистка Маргарита Сімоньян опублікувала 38-хвилинний запис, на якому німецькі офіцери обговорюють можливий підрив Кримського мосту ракетами Taurus.

Після цього Шольц назвав нову причину, щоб не передавати Україні ракети "Таурус" всупереч критиці з боку власних коаліційних партнерів. Канцлер аргументував свою відмову побоюваннями, що Німеччина буде втягнута у війну в Україні.

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