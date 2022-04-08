"Схопився за кулемет військового": скандального нардепа Юрченка затримали на блокпосту

Боєць тероборони розповів, що нардеп "вискочив з авто і почав бикувати".

На блокпосту затримали скандального позафракційного нардепа, ексчлена фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка, який почав агресивно поводитись, коли військові попросили водія його авто проїхати вперед, щоб не загороджувати проїзд.

Про це повідомили депутат Київради Олександр Погребиський та боєць територіальної оборони, який затримував нардепа.

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"Сьогодні нардеп Юрченко, підійшовши до чатового, який виконував свої обов’язки, почав лаятись та тикати військовому, згодом він схопився за кулемет військового. Звісно, посвідчення він не показав та і не представився… Але хлопці зреагували миттєво і затримали порушника", – йдеться й повідомленні Погребиського.

Він додав, що згодом Юрченко пішов до поліції та написав заяву на військових.

Депутат Київради також опублікував відео, на якому народний депутат вибачається та визнає, що був неправим. Юрченко на записі також розповідає, що не має дозволу на зброю, але отримав її як народний обранець на вул. Володимирській, 15.

На кадрах також зафіксовано, що військовий попереджає Юрченка, якщо той іще раз схопиться за зброю, в нього стрілятимуть.

Сьогодні, нардеп Юрченко підійшовши до чатового який виконував свої обов‘язки, почав лаятись та тикати військовому, згодом він схопився за кулемет військового. Звісно посвідчення він не показав та і не представився… Він себе вважає всемогутнім, бо вважає, що має право ображати віськових та виривати в них зброю з рук… Але хлопці зреагували миттєво. І затримали порушника…. Не ведіть себе як бидло з військовими! Згодом цей «Герой» пішов в поліція та написав заяву на військових, за те, що вони виконували свої прямі обов‘язки. Просто оцініть цей цинізм і нахабство. Опубліковано Олександр Погребиський Четвер, 7 квітня 2022 р.

Боєць територіальної оборони, який затримував політика, розповів подробиці інциденту, повідомляє 5 канал.

"Він (Юрченко – ред.) приїхав на один з постів – заїзд на територію, де розташований один з підрозділів одного з батальонів територіальної оборони. Звісно, там де перебувають військові, там завжди є периметр, є пости і є караул. Його чемно попросили прибрати машину вперед, щоб не загороджувати заїзд. Водій його одразу повівся нормально, проїхав вперед. А він (Юрченко – ред.) вискочив з машини й почав бикувати: "Ви хто такі, хто ваші керівники", – розповів боєць тероборони.

Він додав, що далі військові зробили попереджувальний постріл вгору, після чого поставили Юрченка до стіни, почали обшукувати, щоб дізнатися, хто він. Згодом нардепа відпустили.

Зі собою Юрченко не мав документів на зброю, ходив з пістолетом ПМ. Задля безпеки військовослужбовців нардепу не повернули боєкомплект його пістолета.

Після завершення інциденту політик поїхав до Печерського райуправління поліції з адвокатом та написав заяву на військових. Згодом до військових приїхала слідчо-оперативна група і ті надали свої пояснення.

Нагадаємо, в листопаді 2021 року Галицький районний суд Львова виправдав Юрченка, якого підозрювали у скоєнні ДТП.