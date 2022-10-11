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Шостий "Рамштайн" та зустріч НАТО у Брюсселі: що обговорюватимуть

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Шостий "Рамштайн" та зустріч НАТО у Брюсселі: що обговорюватимуть

Фото: Associated Press

Глава Пентагону Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі відбудуть до Брюсселя.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства оборони США, поширеному в понеділок, - пише Укрінформ.

Зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО відбудеться 12-13 жовтня в штаб-квартирі Альянсу, у тому числі за участі Фінляндії та Швеції.

Також 12 жовтня проходитиме засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі «Рамштайн».

У засіданні візьмуть участь глави оборонних відомств та воєначальники із майже 50 країн з усього світу. Вони обговорять війну Росії проти України, а також подальшу тісну координацію, «щоб забезпечити український народ засобами, необхідними для захисту своєї суверенної території».

Засідання "Раймштайну"

Раніше повідомлялося, що під час засідання "Рамштайн" можуть обговорити вступ України до НАТО

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Дата публікації
Перегляди
353
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