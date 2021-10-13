"Сховатися не вийде": у МЗС відреагували на призначення Поклонської амбасадоркою Росії в Африці

"Сховатися не вийде": у МЗС відреагували на призначення Поклонської амбасадоркою Росії в Африці

Україна порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Наталії Поклонської.

Україна працює над затриманням колишньої "прокурорки" незаконно окупованого українського Криму Наталії Поклонської, яку президент РФ призначив амбасадоркою в африканській острівній державі Кабо-Верде. Україна ж розшукує кримську сепаратистку за державну зраду.

Про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна.

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За його словами, українське МЗС вже порушило перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Поклонської.

"Колишня прокурорка російської окупаційної адміністрації в Криму розшукується за державну зраду проти нашої держави. Вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії. Сховатися не вийде навіть в Африці", - заявив Ніколенко.

Нагадаємо, що Наталія Поклонська стала "прокуроркою" Криму у квітні 2014 року. У жовтні 2018 року прокуратура Автономної республіки Крим оголосила Поклонській підозру в порушенні законів та звичаїв війни.

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Генеральна прокуратура України також склала їй підозру у незаконному позбавленні волі політв’язнів Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирнія та Олександра Кольченка.

Як повідомлялося, після цього Поклонська була депутаткою Державної думи від партії "Єдина Росія". А 9 квітня 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти колишніх високопоставлених чиновників і правоохоронців-зрадників, зокрема проти Наталії Поклонської.

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