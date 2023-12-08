Шойгу бачить себе на російському троні і стає небезпечним для Путіна - експерт

Російський міністр оборони Сергій Шойгу курує всі силові структури у РФ і намагається взяти під контроль приватні військові компанії. Крім того, він має великі політичні амбіції, які з'явилися ще до початку повномасштабного вторгнення.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"У Шойгу є амбіції - він себе бачить на російському троні замість Путіна. Ці амбіції проявлялися до повномасштабного вторгнення в Україну, коли Сергій Шойгу ледь не в ультимативному характері для себе вибив місце № 1 у партії "Единая Россия". У нього були політичні амбіції, досить серйозні", - наголосив він.

Коваленко наголосив, що різні силові структури зі складу Міноборони РФ створювали якісь навколополітичні сили та намагалися вибиватися на регіональному і державному рівнях під час виборів.

"Зараз, крім усього іншого, це і повний контроль основного силового блоку - армія. Так, є Росгвардія, є "кадирки", але це все не можна порівняти навіть з урахуванням того, що зараз будуть планомірно посилювати їх середньою і легкою броньованою технікою і танками. Це не той потенціал, який є у наявної регулярної армії. Сергій Шойгу на сьогодні стає все більш небезпечним для Путіна, навіть більш небезпечним, ніж був Пригожин, який балансував і створював. І зараз Путін, напевно, шкодує навіть про те, що погодився з усуненням Пригожина та Уткіна", - пояснив військово-політичний оглядач.

Як повідомлялося, аналітики ISW вважають, що в Кремлі стурбовані через майбутні вибори президента. У Москві "стурбовані" тим, що невдачі та провали армії РФ на війні в Україні можуть вплинути на результати президентських виборів 2024-го.

Читайте також: