Шойгу не було на засіданні Радбезу Росії, його зображення вмонтували – ЗМІ

Міністр не з'являвся на публіці від 11 березня.

Російські ЗМІ пишуть, що міністра оборони Росії Сергія Шойгу не було на засіданні Ради безпеки держави 24 березня, натомість його зображення просто вмонтували у відео.

Про це повідомляє "Медиазона".

"Найімовірніше, засідання Радбезу справді відбулося, тільки ось Шойгу там не було. Його просто вмонтували у телевізор, використовуючи кадри з однієї з попередніх Рад безпеки. І додали перешкоди – а для зовсім незрозумілих РИА "Новости" ще й зробили зум (наближення), щоб глядачеві було зрозуміло, куди дивитися", – зазначають автори статті.

Видання пише, що їхня відеоредакторка переглянула ці відео і дійшла висновку: найімовірніше, Шойгу на цьому засіданні все ж таки не було.

"Зі всього засідання Ради безпеки в ефір "Россия 1" пустили саме ті кадри, на яких видно проблеми з камерою у Шойгу. Характер цих завад можна назвати дивним: на перший погляд здається, що у Шойгу якісь проблеми з трансляцією. Але при покадровому перегляді у високій роздільній здатності більше схоже на те, що оператор швидко переводить камеру на міністра", – йдеться в повідомленні видання.

Це може мати два пояснення, зазначають автори статті. Теоретично, відео могло бути зняте на початку засідання, яке стартувало раптово, і оператор Шойгу не виставив кадр, а потім схаменувся. Це звучить сумнівно: камера була увімкнена, і її начебто просто переклали.

Друга, вірогідніша версія – у тому, що такий ефект просто додали на постпродакшені. Це зробили для того, щоб привернути увагу глядачів саме до цього кута, щоб усі обов'язково помітили, що Шойгу є присутнім на засіданні.

"Чи був Шойгу? Будь-якій людині, яка займається монтажем та постпродакшеном, відомо, що вклеїти щось на екран телевізора, особливо якщо сам кадр статичний (у ньому немає руху) – це елементарне завдання", – зазначається у статті.

Кадр з відео

На кадрах із попередніх засідань російського Радбезу 3 та 11 березня видно, що на обох зустрічах Шойгу справді був і брав участь в обговоренні: чутно звук і видно крупний план. При цьому фон, на якому знято міністра, та його одяг, абсолютно ідентичні тому фону, на якому було видно Шойгу на засіданні 24 березня.

Враховуючи, що жодного разу не було показано відео зі звуком, а голова Міноборони був захований у кутку (до якого так наполегливо привернули нашу увагу нехитрим прийомом з перешкодами), з високою ймовірністю можна припустити, що кадри з Шойгу просто взяли з одного з попередніх засідань Радбезу та вклеїли у нинішнє.

Нагадаємо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу не з'являвся на публіці вже 12 днів. Також ТСН.ua розповідає про людей, наближених до Путіна, які зникли з публічного простору.