Шойгу стане "сакральною жертвою": у Зеленського спрогнозували долю міністра

Як пояснив Подоляк, через репресії в РФ спочатку йдуть "іноагенти", опозиція чи дисиденти, а потім там обов'язково починають "пожирати" своїх.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу – це абсолютно безперспективна, нікому не потрібна людина, і з нього обов’язково зроблять "сакральну жертву".

Таку думку радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк висловив "24 каналу", коментуючи, чи не стане Шойгу "наступним" після затримання його заступника.

Подоляк повідомив, що Шойгу ще рік тому чи дещо раніше вже номінально керував Міністерством оборони – ще до моменту "ефектного фіналу" життєвої кар'єри власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

"Там інші люди керують і не лише. Ще там є Руслан Цаліков – інший його заступник, який теж буде заарештований. Мені здається, що конкретно керує вже Микола Патрушев", – сказав радник голови ОП.

Він зазначив, що це максимально реакційна, негативна група, яка створює цей "монструозний" вигляд Росії, і яка яка приведе до фатальної катастрофи РФ.

"Ця держава у такому вигляді існувати не буде. Я зараз не про географічні параметри, а саме про функціональні параметри тощо", – зазначив Подоляк.

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"Мені здається, що Шойгу – це абсолютно безперспективна людина. Він нікому не потрібен. Я думаю, що вони його обов'язково реалізують як "сакральну жертву". І не лише його. Репресії – це ж стандартно. Це так само, як було вже неодноразово в Російській історії. Через репресії спочатку йдуть "іноагенти", опозиція чи дисиденти, а потім обов'язково починають "пожирати" своїх", – пояснив радник голови ОП.

Він додав, що ресурсу і можливості вижити буде дедалі менше, а бажання тотально все контролювати – дедалі більше.

"Путін не те що там щось контролює, він просто взагалі мало що свідомо розуміє. І мені здається, що "політбюро 2.0" інакше керується. Воно буде поступово зачищати, позбавляючись від усіх тих, які є для них чужинцями – такі як Шойгу", – вважає Подоляк.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Слідком Росії заарештував заступника міністра оборони Тимура Іванова за підозрою в одержанні хабара.

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