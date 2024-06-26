Шойгу та Герасимова оголосили в міжнародний розшук: реакція США

Сполучені Штати Америки підтримують міжнародні розслідування злочинів РФ в Україні. Зокрема, про справу, в межах якої Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського ексміністра оборони Сергія Шойгу і керівника Генштабу Валерія Герасимова.

Про це заявив речник американського Держдепу Метью Міллера на брифінгу.

"Ми чітко дали зрозуміти, що російські війська вчинили звірства під час їхнього незаконного вторгнення до України, і за ці звірства має бути покладено відповідальність. Ми підтримуємо низку міжнародних розслідувань злочинів Росії в Україні, включно з тим, яке проводить МКС", - заявив представник Державного департаменту.

Втім, Міллер не розкрив подробиць щодо допомоги міжнародним інституціям з боку Вашингтона у проведенні розслідування у цій справі. Разом з тим американський посадовець наголосив, що США підтримують це розслідування Міжнародного кримінального суду.

"Ми підтримуємо розслідування, яке проводить МКС, а також інші розслідування щодо притягнення до відповідальності. Але з точки зору приватних обмінів, я думаю, що я збережу їх приватними", - наголосив Міллер.

Нагадаємо, 25 червня МКС видав ордер на арешт двох військових злочинців РФ - ексміністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. Виписали ордери в контексті війни за “ймовірні міжнародні злочини”, вчинені з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

Читайте також:

Командували вбивствами українців: МКС видав ордери на арешт Герасимова та Шойгу