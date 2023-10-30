Шойгу вигадав, що Захід хоче розширити війну в Україні на Азійсько-Тихоокеанський регіон

Міністр переконує в готовності Москви до переговорів щодо врегулювання війни в Україні, стверджуючи, що західним країнам слід припинити прагнути до стратегічної поразки Росії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Захід хоче розширити війну в Україні на Азіатсько-Тихоокеанський регіон.

Свої заяви міністр зробив на Пекінському оборонному форумі, йдеться у статті U. S. News.

Шойгу також звинуватив НАТО в тому, що Альянс прикриває нарощування сил в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні "показним прагненням до діалогу". За словами міністра оборони РФ, країни НАТО начебто сприяють гонці озброєнь у регіоні, збільшуючи свою військову присутність, а також частоту та масштаб військових навчань.

Шойгу стверджував, що збройні сили США використовуватимуть обмін інформацією з Японією та Південною Кореєю про запуски ракет для стримування Росії та Китаю.

А ще очільник Міноборони РФ звинуватив Вашингтон у спробі використати зміну клімату та природні катаклізми як привід для "гуманітарних інтервенцій".

Шойгу – про ядерну зброю і війну в Україні

Міністр також скаржився, що поява нових блоків безпеки, таких як Quad і AUKUS, начебто підірвала роль Асоціації держав Південно-Східної Азії і зусилля щодо нерозповсюдження ядерної зброї в регіоні.

Водночас Шойгу стверджував, що відкликання Росією ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань не означає припинення дії угоди, і РФ не знижує свій поріг для застосування ядерної зброї.

"Ми лише прагнемо відновити паритет із Сполученими Штатами, які не ратифікували цей договір. Ми не говоримо про його ліквідацію", – заявив міністр.

Він переконував, що Москва начебто готова до переговорів щодо врегулювання війни в Україні задля подальшого "співіснування" із Заходом, стверджуючи, що західним країнам слід припинити прагнути до стратегічної поразки Росії.

Уточнивши, що умов для таких переговорів ще немає, Шойгу сказав: "Також важливо забезпечити рівноправні відносини між усіма ядерними державами та постійними членами Ради безпеки ООН, які несуть особливу відповідальність за підтримання миру та глобальної стабільності".

Нагадаємо, в середині жовтня Шойгу заявив, що країни НАТО начебто готуються до ядерного удару по території Росії під час військових навчань "на східному фланзі Альянсу".

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