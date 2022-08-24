Шойгу заявив, що Кремль спеціально гальмує свою "спецоперацію": що вигадали у "фюрера"

Мовляв, Кремль робить це, аби мінімізувати жертви серед мирного населення. За словами Шойгу, Москва під час "спецоперації" "суворо дотримується норм гуманітарного права".

Про це Шойгу заявив під час наради міністрів оборони країн Шанхайської організації співробітництва, пишуть російські ЗМП.

"Удари наносяться високоточною зброєю по об'єктах військової інфраструктури Збройних сил України: пунктах управління, аеродромах, складах, укріпрайонах, об'єктах військово-промислового комплексу. При цьому робиться все, щоб уникнути жертв серед мирних громадян. Безумовно, це сповільнює темпи наступу, але ми йдемо на це свідомо",- заявив міністр оборони РФ.

Він вкотре звинуватив українських військових у "порушенні міжнародних норм". Не забув він і про Захід, і про надане Україні озброєння. Зі слів Шойгу, Київ нібито "множить кількість жертв і затягує військовий конфлікт на території цієї країни".

Нагадаємо, у Кремлі вигадують все нові та нові "причини" та "пояснення" повномасштабного вторгнення до України 24 лютого. Російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив про нібито небезпеки для Російської Федерації. Мовляв, рішення про проведення "спеціальної операції" Москва ухвалила через "неприйнятні загрози безпеці Росії", як створив український уряд.

Читайте також: