Шойгу заявив, що окупанти нібито запустили сухопутний коридор до Криму

Шойгу заявив, що окупанти нібито запустили сухопутний коридор до Криму

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив 7 червня, що окупанти нібито відкрили автомобільне сполучення з території РФ материковою частиною України до окупованого Криму.

Шойгу також заявив про запуск поди Північнокримським каналом на півострів.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"Відкрито автомобільне сполучення з території Росії по материковій частині до Криму. Відновлено безперешкодне подання води по Північнокримському каналу на Кримський півострів", – сказав голова Міноборони РФ.

За його словами, на шести залізничних ділянках російські військові разом з компанією "РЖД" створили умови для відновлення повноцінного руху між Росією та тимчасово окупованими територіями України.

"Приступили до доставки вантажів до Маріуполя, Бердянська і Херсона. Загальна протяжність відновлених залізничних ділянок – 1200 кілометрів", – розповів Шойгу.

Міністр також заявив, що відновлення транспортної інфраструктури і подання води "створює сприятливі умови для розвитку агропромислового комплексу на звільнених територіях". За словами Шойгу, потенціал АПК у середньому становить 10 млн т зернових культур на рік, а щодо овочевих культур – 1,4 млн т.

Українська сторона наразі ще не коментувала ці заяви російського міністра.

Нагадаємо, раніше в МЗС України спростували заяви російських джерел про те, начебто РФ хотіла припинити війну ще в березні.

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