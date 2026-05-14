Шойгу зухвало озвучив «умови миру» Путіна для закінчення війни: деталі

Путін і Шойгу. / © Associated Press

У Росії продовжують лунати цинічні заяви про «стійкий мир», якого нібито дуже прагнуть в Кремлі. Втім, не менш цинічно додають, мовляв, умовою є «усунення всіх першопричин».

Про це зухвало заявив прихвостень «фюрера», секретар російського Радбезу Сергій Шойгу.

Він нахабно наголосив, мовляв, це позиція їхнього диктатора Володимира Путіна, і ця «позиція змін не зазнала». А ще в кращих традиціях Кремля Шойгу згадав про «позаблокові, нейтральні та без’ядерні основи» України.

Крім того, секретар Радбезу повторив підлі ультиматуми Путіна про те, що світ має визнати «повернення територій», які незаконно окупував путінський режим, «до складу Росії».

Шойгу також повторив кремлівські наративи про те, мовляв, Москва «дуже хоче» і навіть «не відмовляється від політико-дипломатичних методів» закінчення війни в Україні. Втім, він брехливо звинуватив Київ у протилежному.

Водночас речник диктатора Дмитро Пєсков зухвало заявив, що РФ вимагає від президента України Володимира Зеленського віддати наказ про відступ ЗСУ. Мовляв, тоді Москва і Київ могли б перейти до повноформатних мирних переговорів.

Заяви Росії про «мир»

Речник Кремля Дмитро Пєсков зухвало висловився нібито бажання Москви щодо припинення вогню в Україні. Мовляв, на шляху до цього Росія вимагає від України, аби ЗСУ відступили і «залишили регіони РФ».

Водночас помічник «фюрера» Юрій Ушаков назвав «умови» для продовження переговорів з Києвом. З його слів, це відведення українських військ із Донбасу, бо інакше досягти прогресу в перемовинах буде неможливо навіть після численних раундів консультацій.

