Схоже на гру в команді Путіна: Туск відповів на погрози Орбана заблокувати санкції ЄС проти Росії

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 25 січня відреагував на погрози свого угорського колеги Віктора Орбана заблокувати санкції Євросоюзу проти Росії.

Свою думку він висловив у соціальній мережі Х.

Туск, чия країна наразі головує в Раді ЄС, зазначив, що дії угорського прем’єра Віктора Орбана щодо санкцій проти РФ схожі на гру в команді кремлівського правителя Володимира Путіна.

"Якщо Орбан дійсно заблокує європейські санкції в ключовий для війни момент, стане абсолютно зрозуміло, що в цій великій грі за безпеку і майбутнє Європи він грає в команді Путіна, а не в нашій. З усіма наслідками, що випливають із цього факту", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україні умови для подовження санкцій ЄС проти агресорки Росії. Йдеться про продовження транзиту російського газу.

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