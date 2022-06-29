"Схоже на зміни, які відбувалися у кінці 1945 року": Арестович про саміти ЄС та НАТО

"Схоже на зміни, які відбувалися у кінці 1945 року": Арестович про саміти ЄС та НАТО

У 2022 році відбуваються ті зміни, які у Європі були в 1945 році.

Зараз йдуть фундаментальні зрушення, адже НАТО визначило РФ основною загрозою, а Україна стала кандидатом на вступ до ЄС.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 29 червня.

"Йдуть зрушення. Надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, саміт НАТО. Ці зміни схожі на ті, які відбувались наприкінці 1945 року, коли були Ялтинська, Потсдамська конференції. Це - фундаментальні зміни в Європі та Атлантиці", - сказав Арестович.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, які успіхи мають українські військові у боротьбі з окупантами на Херсонському напрямку.

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