Схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий фронт – гучна заява Зеленського

Зеленський пригрозив Фіцо, що "свавільні рішення в Братиславі чи накази з Москви" можуть призвести до розриву чинної влади Словаччини з європейською спільнотою.

Російський диктатор Путін, схоже, доручив прем'єр-міністрові Словаччини Роберту Фіцо "відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини".

Про це заявив президент Володимир Зеленський у Telegram.

"Тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електространціях і розподільчій мережі", – сказав глава держави.

Також читайте Зеленський прокоментував візит Фіцо до Путіна і зробив застереження

Зеленський нагадав, що потреба України в імпорті електрики виникла лише через окупацію Росією Запорізької атомної станції та цілеспрямоване знищення російськими ударами значної частини української теплової та гідрогенерації електрики.

"Завдяки героїчній роботі наших енергетиків і рятівній співпраці з ЄС, США, Британією, Норвегією, Японією та іншими нашими партнерами ми не допустили блекауту в Україні. Тепер Фіцо втягує ще й Словаччину в намагання Росії завдати болю українцям", – пише президент.

Зеленський дорікнув словацькому прем'єрові, що підтримка злочинної російської агресії є "абсолютно аморальною", а також пояснив, чому вчинки Фіцо – на шкоду Словаччини.

"По-друге, недалекоглядна політика Фіцо вже залишила народ Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу, а також може залишити народ Словаччини ще без щонайменше 200 мільйонів доларів щорічно, які Україна сплачує за імпортовану електрику. Так, імпорт електрики для порятунку небезплатний, і це значні кошти", – зауважив глава держави.

За його словми, частка Словаччини в імпорті електрики в Україну складає близько 19 %. Наразі Україна працює з нашими сусідами в ЄС, щоб зберегти необхідний обсяг постачання електрики.

"Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку, і Фіцо повинен поважати загальноєвропейські правила. Будь-які свавільні рішення в Братиславі чи накази з Москви для Фіцо щодо електрики не призведуть до зупинки імпорту електрики в Україну, але точно можуть призвести до розриву чинної влади Словаччини з європейською спільнотою", – різко підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що словацький прем'єр Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України, якщо Київ зупинить транзит російського газу.

Зауважимо, що 22 грудня Фіцо відвідав Москву, де мав "тривалу розмову" з диктатором Путіним після заяви президента Зеленського щодо неможливості продовження транзиту російського газу через Україну.

Натомість експерт з енергетики Олександр Харченко пояснив, чи вплине заява Фіцо на енергосистему України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.