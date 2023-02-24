Схожі на іранські дрони-камікадзе: РФ може отримати 100 китайських безпілотників - Der Spiegel

Китай веде переговори з Росією про постачання дронів-камікадзе, хоча США та Німеччина попередили Пекін не постачати зброю РФ.

Однак, згідно з інформацією, отриманою Der Spiegel, Пекін і Москва нібито ведуть переговори про закупівлю 100 ударних безпілотників, які можуть бути доставлені вже у квітні.

Інформація, отримана ЗМІ, вказує на те, що запланована співпраця між Пекіном і Москвою триває далі, попри попередження інших країн.

Боєголовка вагою до 50 кілограмів

Згідно з цією інформацією, російські військові ведуть переговори з китайським виробником безпілотників Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology щодо масового виробництва дронів-камікадзе для Росії.

Повідомляється, що компанія Bingo погодилася виготовити та випробувати 100 прототипів безпілотників ZT-180 перед постачаннях їх Міністерству оборони Росії до квітня 2023 року. Військові експерти вважають, що ZT-180 здатний нести боєголовку вагою від 35 до 50 кілограмів.

Джерела вважають, що конструкція безпілотного літального апарату може бути схожа на іранський дрон-камікадзе Shaheed 136.

Плани для фальсифікованих транспортних документів

На наступному етапі Bingo, як повідомляється, планує постачати компоненти та ноу-хау до Росії, щоб країна могла самостійно виробляти близько 100 безпілотників на місяць.

Очевидно, минулого року Китай вже мав плани надати російській армії значно більшу підтримку, ніж було відомо раніше. Згідно з інформацією, отриманою виданням, компанії, підконтрольні Народно-визвольній армії Китаю, планували постачати запасні частини для російських винищувачів СУ-27 та інших моделей.

Журналісти дізналися що, очевидно, вже були розроблені плани підробити документи, які супроводжують товари, щоб запчастини для військових літаків виглядали як запасні частини для цивільної авіації.

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Китайський мирний план: деталі

Нагадаємо, що 24 лютого 2023 року Китай оприлюднив мирний план завершення війни в Україні.

Він складається з 12 пунктів, в яких йдеться про відмову від менталітету "холодної війни" та відновлення експорту зерна.

Водночас директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик заявив, що мирний план може підготувати підґрунтя для того, щоб Китай зробив відкриті проросійські кроки, наприклад, постачання певної зброї.

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