Шпигунський скандал: РФ хоче нав’язати світові думку, нібито в Україні точиться війна між Росією та Заходом - Кірбі

Росіяни хочуть створити видимість, буцімто не тільки серед країн Заходу, а й в уряді Німеччини немає єдності в підтримці України

Російська пропаганда намагається створити хибне враження, нібито на Заході є розбіжності щодо підтримки України, а Росії протистоять не ЗСУ, а колективний блок НАТО.

Про це заявив, коментуючи перехоплену розмову німецьких офіцерів, радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Це доводить лише те, що росіяни хочуть посіяти розкол і розбрат та намагаються продемонструвати, ніби Захід розділений. Звісно, це жодним чином не відповідає дійсності», - зауважив представник Білого дому.

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Він підкреслив, що росіяни хочуть створити видимість, буцімто не тільки серед країн Заходу, а й в уряді Німеччини немає єдності в підтримці України. Але, продовжив Кірбі, німецька сторона підтвердила, що є «ключовим другом, союзником і партнером» у цих зусиллях.

«Вони (Німеччина – ред.) дійсно посилили активність у підтримці України. Ми вдячні їм за це, ми вдячні канцлеру Шольцу за його лідерство», - наголосив представник Білого дому.

За його словами, РФ також хоче нав’язати світові думку, нібито в Україні точиться війна між Росією та Заходом, зокрема НАТО.

«Путін хоче, щоб саме це думали люди, замість того, що сталося насправді в лютому два роки тому, коли він вирішив вдертися в сусідню країну, яка не становила загрози ні йому, ні комусь іншому», - резюмував представник адміністрації США.

Нагадаємо, російські пропагандисти заявили, що представники німецького бундесверу обговорювали удари по Кримському мосту за допомогою далекобійних ракет Taurus. Про “перехоплену” розмову високопосадових офіцерів німецької армії заявила пропагандистка Маргарита Симоньян.

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