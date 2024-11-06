Штаб Трампа не допустив кількох журналістів до висвітлення вечірки після виборів - ЗМІ

Штаб Трампа не допустив деяких журналістів до висвітлення вечірки виборів.

Про це пише "Голос Америки" у повідомленні у соцмережах.

ЗМІ підтвердили, що шестеро журналістів працюють у виданнях Axios, Politico та Puck.

Нагадаємо, ТСН.ua пропонує стежити за свіжими новинами в текстовій онлайн-трансляції, де ми розповідатимемо про все довкола голосування та оперативно повідомимо результати виборів у США.

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