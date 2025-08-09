Штат США як сцена великої політичної гри: чому Трамп і Путін обрали Аляску

Володимир Путін і Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін проведуть зустріч 15 серпня у американському штаті Аляска. Вибір цього місця не випадковий. Саміт на Алясці – це географія як метафора та послання.

Про це йдеться у матеріалі Sky News.

Чому Аляска?

Авто статті наголошує, що цей американський штат фізично з'єднує США і РФ через полярні простори. Вибір цього місця розташування сигналізує про стратегічний паритет – лідери двох країн зустрічаються віч-на-віч у місці, де їхні інтереси буквально перетинаються. Адже геополітичне значення Аляски різко зросло завдяки невикористаним запасам викопного палива.

Останнім часом американський президент доволі агресивно наполягав на посиленні контролю в Арктиці, планах щодо Гренландії та доступі до нафти.

“Проведення переговорів у цьому місці зосереджує дискусію там, де глобальні енергетичні та територіальні ставки високі, і президент США процвітає на видовищах. Драматична вершина на суворому кордоні Аляски підкреслює його театральність. Це бренд Трампа – сцена, яка зображує його сміливим, неортодоксальною та владною людиною”, - наголошує Sky News.

Роль Трампа

Востаннє президент США востаннє бачилися віч-на-віч з “фюрером” Росії ще 2021-го. Вони не зустрічалися від моменту вторгнення Росії до України у лютому 2022-го.

Втім, Трамп підтримує зв'язок з усіма сторонами – Україною, європейськими лідерами та Росією зокрема. З його слів, усі вони - навіть сам Путін, хочуть “бачити мир”.

Видання наголошує, що президент США “навіть обговорює потенційну форму будь-якої угоди та те, як вона може включати “обмін територіями”. Тим часом український лідер Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не поступиться територією, анексованою Росією.

“Трамп намагається заручитися підтримкою Зеленського та інших європейських лідерів. Він називає себе «головним миротворцем» і претендує на визнання за припинення шести війн ві моменту повернення на посаду 200 днів тому. Ще багато чого потрібно зробити, якщо він хоче здобути жаданий сьомий титул на Алясці”, - йдеться у статті Sky News.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що проведе зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним 15 серпня у американському штаті Аляска. Втім, інших подробиць у Вашингтоні не озвучили. У Кремлі цю інформацію підтвердили.

Зауважимо, la Repubblica повідомляла, що президент США запропонував італійській прем’єр-міністерці Джорджі Мелоні організувати в Римі його зустріч із Володимиром Путіним. Втім, Кремль забракував це місто. Мовляв, через «проукраїнську» позицію Італії.