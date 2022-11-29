Штайнмаєр назвав неприпустимими переговори України і Росії: "Перемир'я виправдало б несправедливість"

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр наголошує, що на нинішньому етапі війни мирні перемовини між Україною та агресоркою Росією неприпустимі. Адже такий діалог легітимізує втрату українських територій.

Таку думику він висловив в інтерв’ю Deutsche Welle.

Штайнмаєр називає несерйозними "рекомендації укласти перемир'я зараз". За його словами, перемир'я на даному етапі "виправдало б несправедливість, яка вже сталася".

"Перемир'я зараз означатиме, що Росія залишить собі окуповану територію. Це означає, що порушені кордони, зневажається міжнародне право і відбувається захоплення земель - що все це буде дозволено", - наголосив німецький президент.

Штайнмаєр засуджує російські атаки на українську цивільну інфраструктуру та мирних громадян. Такі дії агресорки він називає "частиною воєнної стратегії".

"Ми маємо не просто жорстоку, агресивну війну, яка ведеться проти української армії. Але ми маємо - і це стає помітніше, чим ближче до зими – жорстоку атаку на критичну інфраструктуру і, звичайно, на мирне населення", - додав Федеральний президент Німеччини.

Нагадаємо, у Кремлі знову заявили про неможливість переговорів з Україною. У президента-диктатора Володимира Путіна у цьому знову звинувачують Київ. Мовляв, переговорам заважає "українська позиція", - кинув звинувачення Пєсков.

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