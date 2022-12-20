Штайнмаєр закликав Цзіньпіна "використати свій вплив" на диктатора Путіна, щоб припинити війну

У вівторок, 20 грудня, німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр під час розмови телефоном з китайським лідером Сі Цзіньпіном попросив його використати свій вплив на кремлівського диктатора Володимира Путіна для завершення війни в Україні.

Про це повідомляє видання CNN.

"Попросив Сі використати свій вплив на Росію та вплинути на Путіна в цьому сенсі", - йдеться у заяві Штайнмаєра.

Німецький президент наголосив на "спільному інтересі Китаю та Європи у припиненні війни" за умови виведення російських військ. Штайнмаєр також подякував главі Китаю "за чітке неприйняття ядерних загроз з боку Росії".

Видання пише, що в розмові глава Німеччини п ідтвердив, що Берлін буде продовжувати підтримувати Україну. Щобільше - країни Європи не відступлять від своїх дій через російські погрози.

Штайнмаєр також заявив, що агресія Москви зміцнила обороноздатність України та згуртованість Європи. "Путін принципово прорахувався", - сказав президент Німеччини.

Нагадаємо, директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін занепокоєний провалом широкомасштабного вторгнення російської армії до України. Мовляв, це впливає на його плани щодо Тайваню та інших країн.

Тим часом газета The Wall Street Journal пише, що після дев'яти місяців війни Китай поглиблює відносини з РФ. Сі Цзіньпін доручив уряду налагодити тісніші економічні відносини з РФ, що може свідчити, що Пекін вирішив остаточно перейти на бік РФ.

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