Штайнмаєр заявив, що нормалізації стосунків з РФ не буде та назвав Путіна "бункерним розпалювачем війни"

Штайнмаєр заявив, що нормалізації стосунків з РФ не буде та назвав Путіна "бункерним розпалювачем війни"

Штайнмаєр заявив, що Захід зазнав невдач у стосунках з Кремлем.

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що нормалізації стосунків з Росією не буде, поки там при владі Путін. Російського диктатора він назвав "бункерним розпалювачем війни".

Про це він сказав в ефірі одного із німецький телеканалів, пише DW.

Штайнмаєр заявив, що поки нормалізація стосунків з РФ неможлива. Російського президента Штайнмаєр назвав "бункерним розпалювачем війни".

Водночас президент ФРН зазначив, що Захід у питанні відносин із Москвою зазнав невдачі за багатьма пунктами. Зокрема, йому не вдалося інтегрувати Росію до європейської архітектури безпеки.

"Це гіркі підсумки, перед якими ми опинилися", - визнав німецький політик.

Раніше президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр покаявся за помилки у своїй політиці щодо Російської Федерації та визнав невдачу у спробі інтегрувати Росію в структуру європейської безпеки.

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