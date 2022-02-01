Штучні "вкиди" в інформпростір мають на меті послаблення української економіки – Беззубенко

Радник голови ОП, експерт з економічної безпеки Микола Беззубенко, коментуючи нагнітання в ЗМІ ситуації навколо можливої ескалації агресії з боку Росії, висловив думку, що такі штучні "вкиди" в інформаційній простір є елементом гібридної війни і мають на меті послаблення української економіки.

На думку Беззубенка, поширення некоректної та викривленої інформації негативно впливає на економічну ситуацію:

"Скажу як експерт із економічної безпеки – некоректна чи викривлена інформація, якій повірила більшість, стає істиною в своїй реалізації. Приклад наведу теж з економічної сфери, коли значна частина вкладників вірить інфовкиду про кризу банківської системи – криза наступає", - зазначив Беззубенко.

На своїй офіційній сторінці в фейсбук радник голови ОП Микола Беззубенко акцентував увагу на позитивних прикладах, які на його думку демонструють довіру до української економіки та її стабільність:

"ЄС виділяє макрофінансову допомогу в 1,2 млрд євро, 600 млн з яких без жодних умов. Інвестиційна компанія Dragon Capital готується до запуску інвестиційної платформи Multi Invest (можливості онлайн інвестування в облігації внутрішньої держпозики), а фінансова група ICU запустила ICU Trade (мобільний застосунок купівлі/продажу ОВДП). Упевнений, така інформація має інший вплив і зосереджує кожного з нас на роботу, результати якої так потрібні Україні", - підсумував Беззубенко.

Як відомо, під час зустрічі з закордонними ЗМІ Президент Зеленський заявив, що в 2021 році Україна залучила рекордний об’єм інвестицій в 6,5 млрд. доларів, проте невиважена інформаційна політика вже призвела до відтоку 12,5 млрд.