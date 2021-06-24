Штурм Капітолію: у США винесли перший вирок у справі про атаку

Штурм Капітолію: у США винесли перший вирок у справі про атаку

У справі про заворушення в Вашингтоні проходять близько 500 осіб.

Учасницю штурму Капітолію в США засудили до умовного терміну, громадських робіт і штрафу.

Про це пише The Associated Press.

Це перший вирок, винесений у справі про штурм Капітолію прихильниками експрезидента Дональда Трампа.

Повідомляється про 49-річну мешканку штату Індіана Ганні Морган Ллойд, яка раніше пішла на угоду зі слідством і визнала себе винною в участі у незаконній демонстрації. "Мені соромно, що події того дня стали диким проявом жорстокості", — заявила вона в суді.

Жінку засудили до трьох років умовно, 120 годин громадських робіт і штрафу в розмірі 500 доларів. Вона не скоювала насильства і не брала участь в підготовці заворушень, через що було вирішено обмежитися умовним терміном шести місяців у в'язниці, які їй "світили".

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В цілому у справі про заворушення в Вашингтоні проходять близько 500 осіб. Суддя у справі заявив, що іншим обвинуваченим не слід розраховувати на те, що всім вдасться уникнути реального тюремного терміну.

Нагадаємо, 6 січня на засіданні Конгресу США повинні були завершити офіційну процедуру підрахунку голосів виборців та оголосити Джо Байдена переможцем. Сотні прихильників чинного на той момент президента Дональда Трампа зібралися біля Капітолія, щоб висловити йому підтримку, і почали штурм будівлі. Конгрес тимчасово зупинив засідання.

У заклику до заколоту проти уряду звинуватили Трампа. 13 січня Палата представників підтримала рішення про імпічмент. Однак під час фінального голосування в американському Сенаті необхідних двох третин голосів сенаторів не набрала, тому імпічмент Трампу оголошено не було.

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