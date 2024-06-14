Штурм Києва на початку війни: Путін ошелешив брехнею про плани Кремля

Російський "фюрер" Володимир Путін заявив, мовляв, його війська не мали планів штурмувати Київ на початку повномасштабного вторгнення 2022-го.

Про це диктатор сказав на зустрічі з керівництвом МЗС РФ.

За його словами, коли окупанти "підійшли до Києва, то були різні варіанти дій, але рішень про штурм міста не було. Господар Кремля, цинічно висловився, мовляв, що в такий спосіб хотів підштовхнути Україну до мирних переговорів.

"Жодного політичного рішення про штурм тримільйонного міста не було. Це була операція з примусу до миру", - заявив російський диктатор-президент.

Зауважимо, що битва за Київ - одна з ключових у великій війні. Росіяни планували взяти українську столицю "за три дні". Наступ на відбувався з кількох напрямків. Загарбникам вдалося окупувати низку населених пунктів на Київщині. Втім, 2 квітня Міноборони повідомило про звільнення області від російських окупантів.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що загрози повторного наступу армії РФ на українську столицю Київ не спостерігається.

Читайте також: