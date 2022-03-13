Шуби, кулемет "Максим" і тарілки HERMES: що приховує палац кума Путіна Медведчука

Масштаб палацу вражає.

Кум Путіна, нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук втік із-під домашнього арешту зі свого київського маєтку, де мав сидіти під домашнім арештом за підозрою у держзраді.

Поки кум Путіна сидів під домашнім арештом, він також реконструював свій палац під Києвом — поблизу мальовничої Пущі-Водиці. Днями на територію палацу прийшли активісти, які взяли його під тимчасовий контроль, аби мародери не розікрали речі та коштовності. Активісти чекають на правоохоронців, щоб ті описали та заарештували майно.

Про це пише "Слідство.Інфо".

Сам палац зараз порожній. Сім’я Медведчука його реконструювала і перебудовувала, тому всередині зараз лише голі стіни й деревʼяні балки.

Масштаб палацу вражає. Там мало бути більше сотні окремих приміщень: зали, кухні, спальні та вітальні. Сам будинок має площу понад дві тисячі квадратних метрів.

Поки у палаці тривала реконструкція, багато цінних речей та предметів розкоші Медведчуки заховали у картонні коробки і перенесли до господарських приміщень.

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Кімнати заставлені вщент картинами, іконами, гобеленами та статуетками. Більшість із них просто лежать одна на одній. Поміж картин поставили гральний автомат Admiral XXXL.

Поряд розташований гардероб із сукнями та вечірнім вбранням, ймовірно, Оксани Марченко.

Маєток Медведчука (17 фото)

Ще є окрема кімната, де зберігаються хутряні речі дружини кума Путіна. На поличках стоять голови манекенів із хутряними шапками на них.

Збоку у коридорі стоять великі коробки, всередині — менші коробки помаранчевого кольору з логотипом Hermes Paris. Це розкішні тарілки та сервізи, які коштують сотні, а іноді й тисячі євро за одиницю. Приміром, одна ця невелика тарілка із зображенням леопарда коштує 11 тисяч гривень. Посуду цієї елітної марки у коробках — десятки чи сотні штук.

Також у маєтку зберігали валізи Louis Vuitton та інші коштовні предмети. З-під чорного сміттєвого пакета видно валізу, яка зовні нагадує модель Louis Vuitton Alzer-80. На офіційному сайті вона коштує близько 400 тисяч гривень.

Поряд із кришталевою люстрою також стоїть кулемет «Максим». Кулемет Медведчуку подарували його охоронці та водії у 2004 році на честь 50-річчя.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Медведчук точно знав, що буде новий напад Росії, і тому його дружина Оксана Марченко спішно втекла з України через Білорусь.

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