Шуфрич сховав своє майно і родину в Угорщині – розслідування УП

У розслідуванні вказано, що низка активів, до яких мав стосунок політик, перейшли у власність компаній громадянина Угорщини.

Підозрюваний у держзраді екснардеп України від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич переписав свої активи на підставну особу та перевіз свою родину до Угорщини.

Про це йдеться у розслідуванні видання "Українська правда".

Як розповів автор розслідування журналіст Михайло Ткач, у середині 2022 року виданню було надіслане фото автомобіля вартістю приблизно 70 тис. дол. За даними джерел УП, цією машиною Шуфрич привозив свою дитину до британської школи. Але набагато частіше до школи приїжджала дружина екснардепа Катерина Майкова.

Вже 2024 року журналісти приїхали до Будапешта і помітили цей самий автомобіль поряд із готелем St. George Residence у центрі міста. Машина стояла під будівлею щодня вранці та ввечері. У розслідуванні вказується, що готель, у якому мешкає родина Шуфрича, зареєстрований на угорського підприємця Дьорда Штофу.

Також повідомляється, що біля машини, якою користується Майкова, постійно стоїть ще одне авто – Toyota з українськими номерами. Журналісти УП завдяки джерелам у правоохоронних органах з’ясували, що власником автомобіля є Михайло Черепаня. Це син багаторічного бізнес-партнера та помічника Шуфрича – В’ячеслава Черепані.

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Авто, яким Нестор Шуфрич возив до британської школи свою дитину / Фото: Українська правда

Як розповів Ткач, що з початком повномасштабного російського вторгнення низка активів, до яких мав стосунок Шуфрич, перейшли у власність компаній угорця Штофи.

Журналіст порозмовляв телефоном із підприємцем, але той заперечив, що є власником готелю St. George Residence. Штофа також стверджував, що не знайомий з дружиною Шуфрича, та не має активів на території України.

Автори розслідування також зателефонували до Майкової, однак вона відмовилася розмовляти. Дружина Шуфрича кинула слухавку, коли Ткач представився.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Шуфрич отримав підозру у держзраді. Політика затримали і взяли під варту, де він перебуває і досі.

Пізніше Шуфричу оголосили про ще одну підозру: за даними слідства, він налагодив схему фінансування російських окупантів у Криму.

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