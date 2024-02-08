Шуфричу оголосили нову підозру: міг фінансувати Росгвардію у Криму

За даними слідства, зі структурами Росгвардії була підписана угода на "охорону" об’єкта у Криму, за якою щомісяця на рахунки окупантів надходили сотні тисяч рублів.

Нардепу Нестору Шуфричу повідомлено про нову підозру: за даними слідства, він налагодив схему фінансування російських окупантів у анексованому Криму.

Про це повідомили в Держбюро розслідувань.

Працівники ДБР разом з СБУ задокументували нові докази антиукраїнської діяльності Шуфрича, який вже підозрюється у держзраді. За даними слідства, політик налагодив схему фінансування окупаційних угруповань Росії в анексованому Криму.

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"Зокрема, Шуфрич платив гроші росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Тільки за 3 місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад пів мільйона російських рублів", – зазначається в повідомленні.

В ДБР уточнили, що росгвардійці мали охороняти недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тис. кв. м біля моря у селищі Сімеїз.

У відомстві також звернули увагу, що земельна ділянка площею понад 1,5 га, на якій розташований комплекс, входить до рекреаційної зони та межує з "дачею Медведчука".

Ця нерухомість була придбана у підприємств, бенефіціарним власником яких була Оксана Марченко ¬– дружина екснардепа-зрадника Віктора Медведчука. Відповідну угоду підписала компанія, виконавчим директором якої є особистий юрист Шуфрича.

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"Фігуранти організували підписання договору із структурами росгвардії на "охорону" об’єкта у Криму, за яким щомісяця переводило на рахунки окупантів сотні тисяч російських рублів. Крім того, підконтрольна Шуфричу компанія регулярно фінансувала бюджет рф, сплачуючи податки та збори", – йдеться в заяві ДБР.

Під час обшуків у офісах афілійованих із нардепом комерційних структур і в помешканнях фігурантів у Києві правоохоронці знайшли документацію, печатки та інші речові докази злочинної діяльності.

На підставі задокументованих фактів слідчі ДБР повідомили Шуфричу та його юристу про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення держвлади, зміни меж території або держкордону України. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, восени 2023 року Шуфрич отримав підозру у держзраді. За даними слідства, нардеп тісно співпрацював і виконував завдання екссекретаря РНБО Володимира Сівковича – агента ФСБ та координатора російської агентури в Україні.

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