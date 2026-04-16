Шуфрича відпустили з-під варти під домашній арешт: деталі

Нестор Шуфрич у залі суду

Шевченківський районний суд у Києві відпустив з-під варти під домашній арешт нардепа Нестора Шуфрича, якому закидають державну зраду.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на адвоката Шуфрича Віктора Карпенка.

За словами адвоката, захист подав клопотання про зміну запобіжного заходу і суд його задовольнив.

Замість тримання під вартою обвинувачений перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного засобу контролю.

Що кажуть в Офісі генпрокурора

В Офісі генерального прокурора прокоментували рішення суду і запевнили, що заперечували проти зміни запобіжного заходу Нестору Шуфричу та наполягали на продовженні тримання під вартою.

«У судовому засіданні прокурори звертали увагу суду на тяжкість інкримінованих йому кримінальних правопорушень, зокрема державної зради, а також на ризики, які, на переконання сторони обвинувачення, не втратили актуальності», — йдеться в повідомленні

Ця ухвала суду оскарженню не підлягає, уточнили в Офісі генпрокурора.

Справа Шуфрича: що відомо

Нагадаємо, 15 вересня 2023 року Служба безпеки України затримала Нестора Шуфрича у нього вдома — в селі Козин Київської області.

Того ж дня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Нестора Шуфрича. Його підозрюють у державній зраді.

Зокрема, його підозрюють у фінансуванні окупаційних військ у Криму. За інформацією ДБР, депутат платив путінській Росгвардії величезні суми, щоб ті роками охороняли його елітну нерухомість на півострові. Щоб приховати це, він зареєстрував майно на підконтрольну йому та його довіреній особі фірму.

11 березня 2026 року Шевченківській районний суд Києва продовжив Шуфричу тримання під вартою на 60 днів, тож політик мав перебувати у за ґратами до 9 травня.

Зауважимо, що 2024 року екснардеп Ігор Мосійчук повідомляв, що народний депутат Нестор Шуфрич начебто помер, але згодом заявив, що це помилка.