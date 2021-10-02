“Шукайте іншу команду”: Зеленський прокоментував ситуацію зі спікером Верховної Ради

Глава держави назвав велику помилку Дмитра Разумкова.

У суботу, 2 жовтня, президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Трускавці на виїзному засіданні фракції “Слуга народу” прокоментував ситуацію зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, за відставку якого зібрали 150 підписів.

Коментар глави держави для журналістів опубліковано в Telegram-каналі “Дом”.

Відповідаючи на запитання щодо Разумкова, президент заявив, що, як і будь-який спікер або глава комітету, він повинен працювати в команді. Якщо його не влаштовує - потрібно шукати іншу.

"Дуже просто: якщо ми боремося з олігархами, то підпишіть закон... Якщо не підписуєте, то шукайте іншу команду. Та чи інша особа, якщо не підтримує боротьбу з олігархами і позицію щодо політики санкцій, то я вважаю, що просто у цих людей інші політичні погляди ", - зауважив Зеленський.

За словами президента, велика помилка Разумкова в тому, що він виносить це питання в публічну площину.

"Питання Дмитра Олександровича для мене не питання. Я вважаю, що це питання внутрішньофракційне. Я вважаю, що велика помилка з боку Діми, чи його консультантів, що він виносить це питання в медіа", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше Дмитро Разумков заявив про намір відстоювати свою позицію, оскільки, вважає, що підстав для його відкликання немає.

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