Голова "Слуги народу" повыдомила, що політсила спрямувала 130 млн грн партійних коштів на потреби армії.
Народна депутатка та голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк вибачилася перед пораненим захисником та подякувала всім воїнам, які сьогодні воюють за Україну. Відповідну публікацію вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.
Шуляк підкреслила, що через 300 днів оборони від російського вторгнення головне її почуття безмежна вдячність українським воїнам.
“Кожен день, кожна справа спрямовані на одне - як підтримати, як допомогти тим, хто сьогодні захищає країну, як дати їм впевненість у тому, що вони мають відігравати провідну роль у відновленні країни. Саме це і є метою моїх зустрічей і спілкування із захисниками. Не лише у тилу, а і на фронті - в Куп'янську, Херсоні, а тиждень тому - і в Бахмуті”, - написала вона
За словами голови СН, саме на це націлені й реальні справи партії, а саме - безпосередня допомога військовим підрозділам і спрямування 130 млн грн партійних коштів на потреби армії.
“Як і багато хто з нас, я сьогодні не в окопах під обстрілами. Але про те, як воно там - бачила на власні очі, знаю з перших вуст. І якщо якісь мої вчинки або слова чимось образили бійця, я прошу вибачення. Я точно цього не хотіла, не планувала і не прагнула. А якщо це так було сприйнято - перепрошую. Я - як і усі ми - у вічному боргу перед військовими і волонтерами, які стоять на захисті нашої держави, нашої країни, нашого життя”, - наголосила народна депутатка.
Зазначимо, що раніше українським інформаційним простором поширилася дискусія стосовно майбутньої містобудівної реформи, яку запускає ухвалений парламентом законопроєкт №5655. І одна з його ініціаторов Олена Шуляк особисто приїхала до шпиталю, де лікується поранений воїн, з метою роз’яснити деталі документу та зняти непорозуміння. Згодом серед ЗМІ і блогерів виникли нові дискусії вже стосовно самого факту візиту.