Народна депутатка та голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк вибачилася перед пораненим захисником та подякувала всім воїнам, які сьогодні воюють за Україну. Відповідну публікацію вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.

Шуляк підкреслила, що через 300 днів оборони від російського вторгнення головне її почуття безмежна вдячність українським воїнам.

“Кожен день, кожна справа спрямовані на одне - як підтримати, як допомогти тим, хто сьогодні захищає країну, як дати їм впевненість у тому, що вони мають відігравати провідну роль у відновленні країни. Саме це і є метою моїх зустрічей і спілкування із захисниками. Не лише у тилу, а і на фронті - в Куп'янську, Херсоні, а тиждень тому - і в Бахмуті”, - написала вона

За словами голови СН, саме на це націлені й реальні справи партії, а саме - безпосередня допомога військовим підрозділам і спрямування 130 млн грн партійних коштів на потреби армії.

“Як і багато хто з нас, я сьогодні не в окопах під обстрілами. Але про те, як воно там - бачила на власні очі, знаю з перших вуст. І якщо якісь мої вчинки або слова чимось образили бійця, я прошу вибачення. Я точно цього не хотіла, не планувала і не прагнула. А якщо це так було сприйнято - перепрошую. Я - як і усі ми - у вічному боргу перед військовими і волонтерами, які стоять на захисті нашої держави, нашої країни, нашого життя”, - наголосила народна депутатка.

Зазначимо, що раніше українським інформаційним простором поширилася дискусія стосовно майбутньої містобудівної реформи, яку запускає ухвалений парламентом законопроєкт №5655. І одна з його ініціаторов Олена Шуляк особисто приїхала до шпиталю, де лікується поранений воїн, з метою роз’яснити деталі документу та зняти непорозуміння. Згодом серед ЗМІ і блогерів виникли нові дискусії вже стосовно самого факту візиту.