Шумер розкритикував пропозиції щодо поступок: Україна потребує реальних гарантій безпеки

Чак Шумер / © Associated Press

Сенатор від Демократичної партії США Чак Шумер під час церемонії вшанування жертв Голодомор у соборі Святого Патрика в Нью-Йорку жорстко відреагував на так званий «мирний план» Дональд Трампа щодо України.

Про це пише Укрінформ.

За словами Шумера, цей план — не мирне рішення, а капітуляція. Він назвав Володимир Путін «бандитом і м’ясником», оскільки, за його словами, Росія продовжує масово обстрілювати українські міста, атакувати критичну інфраструктуру і викрадати дітей.

Сенатор зазначив: «Будь-яка серйозна мирна угода має гарантувати, що Україна залишиться вільною та суверенною, з повною можливістю захищати свою територію».

Шумер підкреслив, що Україна вже продемонструвала світові здатність протистояти агресору, тоді як Росія стала міжнародним ізгоєм. Він також навів аналогію між Голодомором і сучасною війною як прикладом наслідків пасивності перед злочином.

На завершення політик пообіцяв: «Поки я є лідером демократів у Сенаті, я зроблю все можливе, щоб підтримувати Україну та український народ у ці важкі часи».

Нагадаємо, зустріч представників провідних європейських держав, України та США для обговорення американського мирного плану відбудеться у неділю, 23 листопада, у швейцарському місті Женеві.

У суботу, 22 листопада, президент Зеленський наголосив, що на переговорах з партнерами України щодо кроків, які потрібні для закінчення війни, українська делегація захищатиме національні інтереси.

У «мирному плані» Трампа, який складається з 28 пунктів, йдеться про те, що Київ має погодитися на значні територіальні поступки на користь Росії. Зокрема, документ передбачає передавання РФ всієї східної частини Донбасу, включаючи неокуповані території.

Як повідомляє The Guardian, американські чиновники заявили союзникам по НАТО, що вони планують змусити президента України Володимира Зеленського погодитися на мирну угоду найближчими днями.

Видання Bloomberg повідомляє про те, що президент України Володимир Зеленський намагається до 27 листопада переписати мирний план США разом із лідерами Європи.