Швеція і Фінляндія не зможуть вступити до НАТО на саміті в червні - МЗС Польщі

Швеція і Фінляндія не зможуть вступити до НАТО на саміті в червні - МЗС Польщі

Фінляндія і Швеція не зможуть вступити до НАТО на саміті, що відбудеться у червні.

Вступ країн до Альянсу може затягнутися на щонайменше кілька місяців.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський, повідомляє RMF.

"Коли мова йде про прийом до НАТО нових членів, це більш довгостроковий процес. Це не так швидко і не так просто. Це займе мінімум кілька місяців", - сказав він.

Також Яблонський вважає Туреччина не зможе заблокувати членство Фінляндії та Швеції. На його думку, Анкара висуне свої умови, тому Альянс продовжує вести переговори.

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