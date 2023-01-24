Швеція передасть обладнання для відновлення української енергосистеми: деталі

Швеція може передати матеріали, які можуть бути використані для відновлення енергопостачання України.

Шведські електромережі визначили матеріали, які вони могли б передати в Україну, які є корисними для відновлення енергопостачання.

Про це заявили у шведському уряді.

"Росія використовує зиму та холод як зброю проти мирного населення та намагається вивести з ладу українську електроенергетику. У минулому уряд надавав пакет підтримки, спрямований на протиповітряну оборону, який зміцнює здатність України захищатися від нападів, наприклад, на енергетичну систему. Нинішня підтримка сприяє реконструкції системи електроенергії. Разом ця підтримка забезпечує захист суспільства", - заявив міністр енергетики та промисловості Ебба Буш.

Є кілька гравців енергетичної галузі Швеції, які б могли надати матеріали для відновлення електромереж, які б були корисні в Україні.

Одна з таких фірм - Svenska kraftnät надіслала листа до уряду з інформацією про матеріали, які можуть бути корисним в Україні.

Восени енергетичні системи України зазнали значних руйнувань під час російських атак. Є велика потреба в матеріалах для ремонту систем та забезпечення населення енергією.

Ситуація з електрикою в Україні

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, від моменту попереднього масованого обстрілу РФ енергетикам вдалося додати генерацію в енергосистему і збільшити можливості передавання електроенергії.

Але на Київщині запровадять новий графік погодинних відключень світла.

Також стало відомо, що ДТЕК не відключатиме світло в будинках за скаргами інших мешканців.

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