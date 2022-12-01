Швеція виділяє новий "зимовий пакет" допомоги для України - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна отримає "зимовий пакет" допомоги від уряду Швеції.

Про це керівник уряду повідомив в Telegram.

Новий "зимовий пакет" допомоги від уряду Швеції на майже $338 млн, який, зокрема, включає ППО – вагомий внесок у нашу стійкість і перемогу", - йдеться в повідомленні Шмигаля.

Він повідомив, що телефоном поговорив зі своїм шведським колегою Ульфом Крістерссоном. Прем'єри також обговорили допомогу у відновленні енергоінфраструктури. Зокрема, шведські трансформатори, генератори вже працюють в Україні.

"Дякуємо. Водночас захист неба над Україною від терористичних атак Росії залишається для нас пріоритетом", – зазначив Шмигаль.

За його словами, Швеція долучилася до ініціативи президента України #GrainfromUkraine, виділивши 10 млн євро на закупівлю українського зерна для країн Азії та Африки.

Нагадаємо, колишня прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон оголосила про подальший пакет військової допомоги Україні. Йдеться про 500 млн крон.

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