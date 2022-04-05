Швеція висилає трьох російських дипломатів через шпигунство - МЗС

Міністерка закордонних справ також не відкидає вислання інших дипломатів у майбутньому.

Швеція видворила трьох російських дипломатів через шпигунство. Про це заявила міністерка закордонних справ Анн Лінде, повідомляє SVD.

Міністерка каже, що ці троє дипломатів не дотримуються Віденської конвенції.

"Вони проводять незаконну розвідувальну діяльність у Швеції", - зазначила вона.

За її словами, поки що Швеція висилає лише трьох дипломатів, оскільки вислати співробітників посольства – справа непроста, і це також має наслідки для співробітників посольства Швеції в Росії.

Вона також каже, що не виключає висилання інших дипломатів у майбутньому.

Нагадаємо, російські літаки з ядерною зброєю порушили повітряний простір Швеції.

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