Політика
420
2 хв

Шведський міністр назвав найкращий шлях до миру в Україні

Очільник оборонного відомства Швеції вважає, що президент РФ Володимир Путін не буде «успішним у цій війні».

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон / © Associated Press

Найкращий шлях до миру в Україні полягає у збільшенні військової допомоги та посиленні санкцій проти Росії.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, необхідні більш агресивні дії проти «тіньового флоту» держави-агресорки, включно з ідентифікацією більшої кількості суден, що перевозять російську нафту.

«І, звичайно, санкції, які впливають на енергетичний сектор, будуть дуже ефективними. І використання заморожених активів і інвестування їх в українську оборонну промисловість — тоді Путін зрозуміє, що ця війна також загрожує основі його влади», — наголосив Йонсон.

Шведський міністр вважає, що президент РФ Володимир Путін усвідомлює, що «не буде успішним у цій війні».

«І він не був успішним. Подивіться на минулий рік: понад 300 000 російських втрат, а загальна здобута територія становить менше ніж 0,5%», — констатував Йонсон.

Політик додав, що Росія намагається налякати Європу, зокрема через провокації з дронами, щоб відвернути її від підтримки України, однак, ці плани Кремлю не вдається реалізувати.

«Ми перейшли від шести країн, які беруть участь у ініціативі PURL, до 20 сьогодні. Тож це також є ознакою зростаючої підтримки України за підсумками сьогоднішніх зустрічей», — сказав шведський міністр.

Нагадаємо, упродовж кількох останніх тижнів у Європі спостерігається серія інцидентів, пов’язаних з масовим вторгненням безпілотників до повітряного простору країн Альянсу. Ці події посилили побоювання країн ЄС щодо можливої ескалації з боку Росії.

